سيف: سيتوقف العمل بالحجر المؤسسي الفندقي وسيفرض حجر منزلي اعتبارا من 23 أيلول الجاري

دوت الخليج :- أعلن وزير النقل خالد سيف خلال إيجاز صحفي عقد في رئاسة الوزراء اليوم الخميس، أن الحكومة مستمرة بإعلان قائمة تصنيف الدول والوجهات بحسب الحالة الوبائية لهذه الدول والتي تصنف إلى حمراء وصفراء وخضراء بحسب معايير صحية وضعتها وزارة الصحة. ونعلن هذه القائمة كل 14 يوما تقريباً.

وأكد سيف أن الرحلات الجوية التجارية انتظمت من وإلى المملكة بحسب قائمة التصنيف للدول والوجهات، والبروتوكول الصحي للمطارات، ومتطلبات التسجيل المسبق على منصة visit Jordan منذ 8 أيلول.

وأكد أن المملكة استقبلت ثلاثة آلاف مسافر، قدموا من 9 وجهات عبر 45 رحلة، وغادر المملكة أيضاً 3 آلاف مسافر من خلال 41 رحلة.

وبين سيف أن إجراءات العمل بالبروتوكول الصحي في مطار الملكية علياء الدولي تسيير بشكل سلسل، وبتعاون وثيق بين مختلف الأجهزة والقائمين على المرافق المعنية بمنظومة السفر ووفقا للاشتراطات الصحية الجديدة.

وأشار سيف إلى أن لمنصة visit Jordan دور مركزي في ضمان سلاسة عملية قدوم المسافر من لحظة الحجز، وتسديد قيمة فحص الـ PCR الإلزامي عند الوصول، والتوزيع المسبق على الفنادق، وعملية النقل.

وأكد سيف أن لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة أن صعودهم على متن الرحلة القادمة للمملكة مشروط بتسجيلهم المسبق على منصة visit Jordan وحصولهم على QR Code ينظم عملية فحصهم عند الوصول، ويثبت سجلهم الصحي ومكان إقامتهم.

واوضح سيف أن هذا الإجراء إلزامي وضروري وقد وضع لحماية صحة المسافرين، وصحة المجتمع. نرجو الالتزام به، وفي حال مخالفته سيكون هناك إجراءات صارمة بحق المسافر وخطوط الطيران التي لم تلتزم بهذه الاشتراطات الصحية للمطارات الأردنية.

وأشار أيضاً إلى أن مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، قد استئنف أيضاً استقبال الرحلات الجوية الدولية المنتظمة وفقاً لنفس آلية عمل مطار الملكة علياء الدولي من حيث التنصيف الوبائي للدول، والبروتوكول الصحي، وإلزامية التسجيل على منصة visit Jordan.

وقال سيف أن المسافرين القادمين من وجهات أو دول خضراء، سينتظرون في المطار لحين ظهور نتائج فحصهم عند الوصول، ومن تكون نتيجته سلبية سيغادر المطار ويدخل إلى المملكة دون حجر منزلي ودون إسوارة إلكترونية.

ولفت سيف إلى أن القادم من دول ووجهات صفراء ونتيجة فحصه سلبية، يحجر منزليا أيضاً لمدة أسبوع، ويراقب الالتزام بالحجر من قبل الحكام الإداريين.

وأعلن سيف أنه ابتداء من 23 أيلول الجاري سيتوقف العمل بالحجر المؤسسي الفندقي، وسيفرض حجر منزلي.

وأشار إلى أن إدارة عملية منظومة السفر بهذه الاشتراطات الصحية، تراعي وبشكل أساسي تسهيل عودة الأردنيين، والتخفيف عليهم وعلى أسرهم، وأيضاً حماية صحتهم وصحة المجتمع.

وقال سيف إن هذه الآليات تتطلب من جميع المسافرين والقادمين والعاملين في منظومة المطارات وخدماتها أعلى درجات الالتزام والتقيد بالاشتراطات والضوابط الصحية والوقائية حماية لهم وللمجتمع ككل.

وشدد على أن العمل جارٍ لتسريع استكمال وتنفيذ متطلبات البروتوكول الصحي على جميع المعابر الحدودية للمملكة لاستقبال المسافرين عبرها وبما يتيح لهذه المعابر استئناف عملها وفق منظومة صحية مشابهة للمعمول بها حاليا في المطارات من حيث الفحص والحجر.