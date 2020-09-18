انخفاض جديد لليرة التركية أمام الدولار

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى منخفض غير مسبوق مقابل الدولار، اليوم الجمعة، إذ تركز انتباه المستثمرين على الخطوات المحتملة للبنك المركزى لتشديد السياسة النقدية قبيل اجتماع لتحديد السياسات الخميس المقبل، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





ولامست الليرة التركية مستوى متدنيا عند 7.5660، متراجعة من إغلاق الخميس عند 7.5595، وهبطت الليرة ما يزيد عن 21 بالمئة مقابل العملة الأميركية منذ بداية العام الجارى. ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقد يؤدى مزيد من الانخفاض فى قيمة الليرة إلى ارتفاع التضخم وتعميق الانكماش.

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