ترامب: دولتان عربيتان طلبتا اليوم الانضمام لاتفاق السلام مع إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة: "كان لدي اجتماع مع الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح حيث ناقشنا تطورات المنطقة والكويت متحمسة للاتفاقيات التي تم توقيعها" في إشارة إلى اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات.
وكان البيت الأبيض قد أعلن اليوم أن ترامب سوف يستقبل ممثل أمير الكويت.
وأضاف ترامب أنه تلقى اليوم اتصالين من دولتين تطلبان الانضمام لهذه الاتفاقيات وقال: "هذه الدول تبحث عن الأمن والسلام".
ووقعت البحرين والإمارات يوم 15 من الشهر الجاري اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية في البيت الأبيض.
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