السجن في انتظاره.. اتهامات الفساد تلاحق القطري ناصر الخليفي

يستمر القضاء السويسري في ملاحقة القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة "بي ان" القطرية، وذلك في إطار قضية فساد متورط فيها الخليفي وجيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

قررت المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا تأجيل إصدار لائحة الاتهام ضد الخليفي وفالك لحين استئناف محاكمتها يوم الثلاثاء المقبل 22 سبتمبر.

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ويواجه الخليفي وفالك حكما بالسجن لنحو 5 سنوات بسبب الفساد والرشوة في منح حقوق البث التلفزيوني لنهائيات كأس عالم 2026 و2030 لصالح القناة القطرية.

وتتهم النيابة فاك بتلقي رشوة من الخليفي بينها الاستخدام الحصري لفيلا في سردينيا، مقابل دعم الفيفا لحصول شبكة "بي ان" القطرية على حقوق بث البطولتين.

واعترف فالك أمام المحكمة بطلب أموال من ناصر الخليفي، وفي حال إدانته بتهم الفساد والتحريض على سوء الإدارة فإن عقوبة سجنه قد تصل إلى 5 سنوات.

ومن المقرر أن تفسح المحكمة المجال للفيفا يومي 23 و24 سبتمبر لبدء مرافعات حول القضية، فيما خصصت جلسة اليوم للاستماع إلى عدد من الشهود.