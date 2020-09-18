بعد مقابلة ممثل الأمير.. ترامب: الكويت متحمسة لاتفاقات السلام مع إسرائيل

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشيخ ناصر الصباح ممثل أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح في البيت الأبيض اليوم.

وقال ترامب إنه ناقش مع الشيخ ناصر الصباح تطورات المنطقة، مؤكدًا أن الكويت متحمسة لاتفاقيات السلام مع إسرائيل.

وأضاف ترامب أنه تلقى اليوم اتصالين من دولتين تطلبان الانضمام لهذه الاتفاقيات وقال: "هذه الدول تبحث عن الأمن والسلام".

ومنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسام الاستحقاق العسكري برتبة "قائد أعلى" لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، وذلك في مراسم أقيمت في البيت الأبيض اليوم الجمعة.

وتسلم الشيخ ناصر صباح الأحمد نيابة عن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق من قبل الرئيس ترامب.

من جانبه كتب الشيخ صباح ناصر الصباح على حسابه بتويتر "شكرا بحجم السماء للرئيس دونالد ترامب وحكومته على تكريمهم التاريخي لوالد الجميع سمو الأمير شفاه الله وعافاه".