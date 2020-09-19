وول ستريت تهوي في ثالث أسبوع واستمرار نزيف أسهم التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأميركية بعد استمرار موجة بيع لأسهم التكنولوجيا لليوم الثالث على التوالي، في حين سجلت جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 244.56 نقطة، بما يعادل 0.88 بالمئة، إلى 27657.42 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 37.54 نقطة، أو 1.12 بالمئة، إلى 3319.47 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 117 نقطة، أو 1.07 بالمئة، إلى 10793.28 نقطة.
وعلى أساس أسبوعي، لم يخسر داو بالقدر الذي يذكر، في حين تكبد ستاندرد آند بورز 500 خسارة 0.7 بالمئة، وانخفض ناسداك 0.6 بالمئة.
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