باعوا الوهم للعالم .. حقيقة كورونا بعد 10 أشهر من انتشاره

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن تصريحات المنظمة التى تعرف بـ "أطباء وعلماء من أجل الحقيقة"، كشفت حقيقة الخديعة الكبرى التى يتعرض لها العالم منذ نهاية العام الماضي وهى كوفيد -19 .
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وأوضحت " الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج"، أن هذه المنظمة مكونة من أطباء وعلماء من مختلف العالم تعمل ليلا نهارا من إجل إظهار الحقيقة بعد حالة التخبط والشتات التى ظهرت عليها منظمة الصحة العالمية ببياناتها وإحصائياتها المغلوطة وإثارة الشبهات حولها بتورطها للعمل لصالح دول على حساب أخري.
ولفتت "الرشيد"، إلى أن الدراسات التى توصل إليها علماء وأطباء هذه المنظمة أفادت بأن إطالة أمد الأزمة سيشكل كارثة نظرًا لاستمرار البشر فى إرتداء الكمامة وهو أمرا غير صحيا ناهيك عن الكارثة الاقتصادية التى ستلحق بالعالم وتدمر الأخضر واليابس .
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