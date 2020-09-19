أعلنت الرئاسة التركية، أمس الجمعة، تشكيل جهازًا جديدًا لملاحقة الصحفيين المعارضين لسياسات رجب طيب أردوغان، وذلك بمزاعم "نشر أخبار مضللة".
وقالت الرئاسة التركية في بيان لها، إن مهام هذا الجهاز تشمل "الاتصال الاستراتيجي، وإدارة الأزمات في أوقات الكوارث الوطنية، والطوارئ والحروب وشف "العمليات النفسية والدعاية وعمليات تشويه المفاهيم الموجهة ضد تركيا".
وكثيرًا ما انتقد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان، والذي يحكم البلاد منذ 18 عامًا، وسائل الإعلام الأجنبية، لكنه تعرض للانتقاد لإساءة معاملة الصحافيين في الداخل.
وفي العام الماضي، قال معهد الصحافة الدولي إن أكثر من 120 صحفيًا محتجزون في السجون التركية، وأن الوضع لم يتحسن بعد إنتهاء حالة الطوارئ التي استمرت عامين، إثر محاولة الانقلاب في 2016.
وقال معهد الصحافة الدولي إن مئات الصحفيين حوكموا منذ محاولة الانقلاب بتهمة الإرهاب.
ووجهت السلطات اتهامات إلى كثير من الأتراك بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها تضمنت إهانات لأردوغان، وأعضاء حكومته، وهجومًا على أسلوب مواجهة جائحة فيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أردوغان يشكل جهازًا جديدًا لقمع الصحفيين.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.