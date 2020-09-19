البرازيل .. إصابات كورونا فى البرازيل تقترب من 4.5 مليون حالة

وأشارت بيانات الوزارة، التى نشرتها يوم الجمعة، إلى أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد وصل إلى 4 ملايين و495 ألفا و183 حالة، بينما بلغت حصيلة الضحايا منذ بد انتشار الوباء 135 ألفا و793 حالة.

يذكر أن البرازيل سجلت ثانى أكبر حصيلة وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.