البرازيل.. إصابات كورونا تقترب من الـ4.5 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيلها 39797 إصابة جديدة بفيروس كورونا و858 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة، التي نشرتها يوم الجمعة، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 4 ملايين و495 ألفا و183 حالة.

وقالت الوزارة إن حصيلة الضحايا منذ بد انتشار الوباء بلغت 135 ألفا و793 حالة.

يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.