لن نتردد في حماية مصالحنا.. الصين ترفض قرار ترامب بحظر التيك توك

قال وزير التجارة الصيني، اليوم السبت، إن بلاده رفضت قرار الحظر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد تطبيقي تيك توك ووي تشات.

وأضاف: ": لن نتردد في حماية الشركات الصينية ومصالحنا المشروعة".

وتابع: "سنتخذ إجراءات ضد واشنطن ما لم تصحح أخطاءها".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من يوم الأحد 21 سبتمبر بسبب مخاطر تتعلق بـ"الأمن القومي".

وقالت الوزارة: "الحزب الشيوعي الصيني أثبت أن لديه الوسائل والنية في استخدام هذين التطبيقين لتهديد الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة الخارجية واقتصادها"، منفذة بذلك تهديدات الرئيس دونالد ترامب وسط توتر متصاعد بين العملاقين الاقتصاديين.