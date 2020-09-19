روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية مع 4 دول

وجاء فى بيان للمركز، يوم الجمعة، أنه أتخذ القرار باستئناف الرحلات مع بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان اعتبارا من 21 سبتمبر ومع كوريا الجنوبية اعتبارا من 27 سبتمبر الجاري.

وأوضح البيان أن الرحلات الجوية من وإلى نورسلطان وبشكيك ومينسك وسيئول ستنفذ مرة واحدة كل أسبوع.

يذكر أن روسيا علقت جميع الرحلات الجوية الدولية قبل عدة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا، وقبل فترة تم استئناف الرحلات مع تركيا وتنزانيا وبريطانيا وأبخازيا وسويسرا ومصر والإمارات والمالديف.

وجاء فى بيان للوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوى "روس أفياتسيا"،: "وفقًا لقرار الحكومة الروسية، اعتبارًا من 8 سبتمبر، يمكن لشركات الطيران الروسية والأجنبية المحددة بدء تسيير رحلات منتظمة من وإلى القاهرة (مصر) بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا".

وأضافت أيضًا أنه يمكن تسيير الرحلات إلى دبى (الإمارات العربية المتحدة) بمعدل رحلتين فى الأسبوع، وماليه (جزر المالديف) بمعدل رحلتين فى الأسبوع.