بسبب تهديد روسيا للانتخابات.. ترامب يفتح النار على مدير FBI

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف. بي. آي" كريستوفر راي لتسليطه الضوء على التهديد الذي تشكله روسيا على الانتخابات الأمريكية بدلا من تركيزه على الصين والجماعات اليسارية.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: "لم تعجبني أجوبته البارحة. ولست واثقا من أنها اعجبته أيضا. أنا متأكد انه ربما يوافقني الراي".

وشدد ترامب على أن الصين وليس روسيا هي المشكلة الرئيسية، قائلًا: "ن الواضح أن الصين هي على رأس القائمة. أنا أرى انه يمكن الحديث عن روسيا وكوريا الشمالية والعديد من الدول، لكن الصين ستكون على رأس القائمة، لذا لا أدري سبب عدم ذكر ذلك".

كما هاجم ترامب راي بشأن تقديراته بأن جماعات سيادة العرق الابيض تمثل التحدي الأكبر في ما يتعلق بالعنف الداخلي المحتمل خلال الموسم الانتخابي.

وكان راي قد قال في شهادته أمام الكونجرس إن الأشخاص الذين يؤمنون بعقيدة تفوق العرق الأبيض يمثلون الجزء الأكبر من التهديد المتعلق بالعنف المتطرف بدوافع عرقية.

وقال ترامب، الذي يتمتع بتأييد اليمين المتطرف، إنه كان ينبغي على راي عوض ذلك التركيز على ”أنتيفا“، وهي حركة احتجاج يسارية مناهضة للراسمالية والفاشية والعنصرية.