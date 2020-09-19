ردا على حظر تيك توك ووي تشات.. الصين تتوعد واشنطن

ردا على إعلان وزارة التجارة الأميركية عزمها حظر المعاملات التجارية مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة للصين "وي تشات" و"تيك توك" ابتداء من الأحد، اتهمت الصين السبت واشنطن بـ"التنمر".

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إنها قد تتخذ إجراءات غير محددة للرد على حظر تنزيل تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة وحجب التطبيق الصيني "وي تشات".

وجاء في البيان أن "الصين تحض الولايات المتحدة على التخلي عن التنمر والكفّ عن أفعالها الخاطئة والالتزام بجدية بقواعد وأنظمة دولية منصفة وشفافة".

وأضاف البيان: "إذا أصرت الولايات المتحدة على اتباع مسارها الخاص، فسوف تتخذ الصين إجراءات ضرورية بشكل حازم لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية الجمعة أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات" الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد بسبب مخاطر تتعلق بـ"الأمن القومي"، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

غير أن واشنطن تركت الباب مفتوحا أمام "تيك توك"، منصة الفيديوهات القصيرة التي تلقى شعبية كاسحة بين الشبان، قبل أن تمنعها تماما من العمل على أراضيها.

وبموجب القرار الأميركي سيُحجب تطبيق "وي تشات" في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد، بينما سيتم منع مستخدمي "تيك توك" من تثبيت التحديثات، لكن سيكون بإمكانهم الاستمرار في استخدامه حتى 12 نوفمبر.

ومن المحتمل أن يتيح هذا الإطار الزمني لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق بإبرام اتفاق شراكة مع شركة أميركية لحماية البيانات وتهدئة مخاوف واشنطن الأمنية.