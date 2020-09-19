وتعرف جينسبيرج بدفاعها القوى عن حقوق المرأة وقد شغلت مقعدها فى المحكمة العليا فى أغسطس 1993. وقد تمنح وفاتها الرئيس دونالد ترامب فرصة لاختيار قاض ثالث فى المحكمة العليا، وهو الأمر الذى قد يقلب التوازن الهش فى المحكمة بين الليبراليين والمحافظين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بادر جينسبيرج عن عمر يناهز 87 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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