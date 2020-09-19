بايدن : تيك توك مصدر قلق لكن ترامب مقلق أكثر

وقال بايدن خلال الفعاليات الانتخابية لحملته فى ولاية مينيسوتا، يوم الجمعة: "أعتقد أنه (تيك توك) مصدر قلق حقيقي، حيث يتمتع هذا المنتوج الصينى بإمكانية الوصول إلى أكثر من 100 مليون من الشباب فى الولايات المتحدة".

وتابع: "ولكن ما يثير قلقا أكثر هو ما يقوم به ترامب وكيف يقوم به".

وتعهد بايدن بدراسة المخاطر الأمنية الناجمة عن تطبيق "تيك توك" فى حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة فى نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن عن حجب تطبيقى "تيك توك" و"وى تشات" الصينيين فى الولايات المتحدة اعتبارا من مساء الأحد المقبل، معتبرا أن التطبيقين يشكلان خطرا على الأمن القومى الأمريكي.