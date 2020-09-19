صحيفة عبرية: إسرائيل ستصنع أجنحة المقاتلات F-35 لـ الإمارات

قالت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإسرائيلية إن إسرائيل ستصنع أجنحة مقاتلات F-35، التي ستبيعها الولايات المتحدة للإماراتيين.

وأضافت الصحيفة أن الصناعات الأمنية في إسرائيل، ستجني أرباحا من الصفقة المبرمة بين واشنطن وأبوظبي لشراء مقاتلات "F-35"، لأنها هي من ستصنع الأجنحة، مشيرة إلى أن "سعر زوج الأجنحة للمقاتلة الواحدة، يبلغ حوالي ثلاثة ملايين دولار".

وأبرمت الشركة الإسرائيلية، عقدا مع "لوكهيد مارتن" الأمريكية مُنتجة المقاتلات "F-35"، لإنتاج نحو 800 زوج من الأجنحة، بقيمة 2.5 مليار دولار بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستفيد الآخر من الصفقة الأمريكية-الإماراتية، هي شركة "أنظمة إلبيط" الإسرائيلية، التي ستصنع خوذ متطورة خاصة لـ "F-35"، حيث يبلغ سعر كل خوذة، حوالي 400 ألف دولار.

وأبرمت واشنطن صفقة أسلحة مع الإمارات، تشمل بيع طائرات مقاتلة متطورة من طراز "F-35" سرا، وطائرات بدون طيار، كجزء من اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.