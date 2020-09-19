مصرع مصري في حادث سير بالكويت

لقي عامل مصري مصرعه في الكويت، إثر تعرضه لحادث سير في شارع دمشق، حسبما أفادت الصحف المحلية.
ووفقا لصحيفة "الأنباء" أنها افادت بوفاة مصري يعمل "دليفري" لتوصيل طلبات المطاعم بدراجة نارية جراء حادث سير.
ونقلت عن مصدر أمني قوله، إن العامل المصري توفي داخل مستشفى الأميري، حيث نقل إليها بعد حادث تصادم بين سيارتين ودراجته النارية.
وبحسب الصحف، وصل رجال الأمن والإسعاف إلى شارع دمشق فور وقوع الحادث، لكن الوافد المصري فارق الحياة مع وصوله للمستشفى، فيما تم تسجيل قضية بالحادث.
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