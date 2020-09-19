نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تقدم مساعدات لأكثر من 118 دولة حول العالم خلال أزمة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات في دولة الإمارات، أنها قدمت أكثر من 1471 طنا من المساعدات لأكثر من 118 دولة، حسبما ذكرت وكالة وام.

وقالت السلطات في الإمارات، إن نحو 1,5 مليون من العاملين في المجال الطبي، استفاد من هذه المساعدات.

وكانت الإمارات، أرسلت أمس طائرة مساعدات طبية خامسة تحمل 13 طناً من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا.

تحتوي الطائرة على معدات طبية عاجلة، سيستفيد منها نحو 13 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس كورونا.

وقال سالم راشد العويس، سفير الإمارات لدى كولومبيا: "تأتي هذه المساعدات استمرارا للدعم المستمر والعمل الدؤوب الذي تقوم به الإمارات لتعزيز قدرات العاملين في المجال الطبي في كولومبيا لمواجهة الجائحة".

وأضاف: "تم تسيير طائرة مساعدات طبية خامسة، الجمعة، عقب إرسال 4 طائرات حملت 40.7 طن من المساعدات الطبية، شملت معدات الحماية الشخصية، وأكثر من 200 ألف جهاز فحص كورونا، استفاد منها أكثر من 40 ألفا من العاملين في المجال الطبي بشكل مباشر".