نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية خامسة إلى كولومبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سالم راشد العويس، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، أن بلاده تواصل استمرار الدعم إلى دول العالم.

وأعلن العويس، إرسال طائرة مساعدات طبية خامسة تحمل 13 طناً من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا، تحتوي على معدات طبية عاجلة، سيستفيد منها نحو 13 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد 19».

وأوضح العويس: «تأتي مساعدات دولة الإمارات إلى كولومبيا استمراراً للدعم المستمر والعمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة لتعزيز قدرات العاملين في المجال الطبي في كولومبيا لمواجهة الجائحة، حيث تم تسيير طائرة مساعدات طبية خامسة اليوم، عقب إرسال أربع طائرات حملت 40.7 طناً من المساعدات الطبية، شملت معدات الحماية الشخصية، وأكثر من 200 ألف جهاز فحص كورونا، استفاد منها أكثر من 40 ألفاً من العاملين في المجال الطبي بشكل مباشر».

وقال العويس: «أن استمرار تسيير دولة الإمارات للمساعدات الطبية لكولومبيا على مدار الأشهر الخمسة الماضية، يعد شاهداً على تبني القيادة الرشيدة للدولة نهج الوقوف بجانب الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف، خاصة فيما يواجه العالم الآن من تحديات في مواجهة الجائحة».