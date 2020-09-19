الوفيات تتخطى حاجز الـ 198 ألفا فى الولايات المتحدة بسبب كورونا

وأشارت الإحصاءات إلى تسجيل 52 ألفا وو41 حالة إصابة جديدة، و888 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعلى الرغم من أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات فى الولايات المتحدة، فإنها ما زالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالى 33 ألفا و172 حالة، ما يزيد عن حصيلة وفيات كل من فرنسا وإسبانيا.وتأتى خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من نيوجيرسى وتكساس وكاليفورنيا وفلوريدا على الترتيب.

أما من حيث الإصابات، فتأتى كاليفورنيا فى الصدارة بـ779 ألفا و954 حالة، تليها تكساس ثم فلوريدا فنيويورك رابعة.

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذى توقع فى أحسن الأحوال ما بين 100.000 و240.000 حالة وفاة.

ويتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية "IHME" فى جامعة واشنطن أنه بحلول الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى الثالث من نوفمبر، ستكون وفيات كورونا فى الولايات المتحدة قد تجاوزت 258 ألف حالة تصل إلى 400 ألف بحلول الأول من ديسمبر المقبل.