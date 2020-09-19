تسلق ناطحة سحاب طولها 210 أمتار.. اعتقال سبايدرمان البولندي في باريس.. فيديو

بعد لحظات من الرعب، اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا أثناء محاولته تسلق أعلى ناطحة سحاب في العاصمة باريس دون أي وسائل حماية أو تأمين.

تروي شاهدة عيان المشهد، وفقا لصحيفة "لوباريزيان"، حيث تجمع رجال الإطفاء والشرطة حول ناطحة السحاب في مونتبارناس وسط باريس، بينما ينظر الجميع للأعلى، لتتفاجأ كلير برجلا يتسلق البرج الشاهق بيديه دون حبل، على غرار "سبايدر مان".

واعتقد المحتشدون في البداية أنها محاولة انتحار، لكن بعد لحظات من الرعب، بدا لهم أن المتسلق مستمتعا بما يفعله.

ويبلغ ارتفاع ناطحة السحاب أكثر من 209 أمتار، فيما اضطر رجال الشرطة للتسلق خلف الرجل المتهور، ومن ثم ألقوا القبض عليه.

لم يكن الشاب الذي تبين فيما بعد أنه بولندي الجنسية، متوترا عندما صعد رجل الشرطة لعملية توقيفه، حيث تأكد الجميع أنه يعيش "مغامرة" إلا أنهم أفسدوها عليه في نصف المسافة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للرجل الذي أثار اهتمام الفرنسيين في العاصمة.