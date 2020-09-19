زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، صباح اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 4,6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأوضحت الهيئة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 15,4 كم شرق مدينة لوس أنجلوس، على عمق 17,6 كم، وأشارت إلى أنه لم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

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