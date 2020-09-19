مقتل مسؤول أفغانى برصاص مجهولين جنوب البلاد

وفى بيان للمكتب الإعلامى لإقليم باكيتا، قال إن أيوب غروال تعرض لهجوم عندما كان فى طريقه إلى إحدى الجامعات بمدينة جارديز، عاصمة الإقليم.

ولم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، إلا أن حركة طالبان تنشط منذ فترة طويلة فى الإقليم.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الأفغانى أشرف غنى، عن تعاطفه مع أسرة غروال، قائلا إن مسلحى حركة طالبان يتعين أن يقبلوا طلب الأفغان لوقف إطلاق النار.