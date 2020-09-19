تحذير عالمي من عودة تنظيم داعش

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن داعش لا يزال يمتلك احتياطات مالية وعائدات ضخمة، وحذر مسئولون أمريكيون من احتمالية استخدامها لتمويل عمليات إرهابية خطرة.
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وذكرت أن المنظمة الإرهابية وفروعها تمتلك أصولا بملايين الدولارات في الشرق الأوسط ووسط آسيا، بحسب مستندات رسمية اطلعت عليها الصحيفة، فضلا عن تصريحات المسئولين.
وتلقى تنظيم داعش الإرهابي سلسلة من الانتكاسات على مدار العام الماضي في سوريا والعراق، كما تقطعت مصادر التمويل جراء مبيعات النفط والاستيلاء على أموال البنوك.
وبحسب التقرير، لا يزال التنظيم قادرا على توفير مصادر تمويل من المتبرعين أو الاستيلاء على أموال السكان المحليين في بعض المناطق التي يسيطر عليها، فضلا عن الأموال التي يحصل عليها من أنصاره وبعض الأعمال التجارية.
ويتماشى ما أوردته الصحيفة، مع تحذير مدير المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر، من تمدد تنظيم داعش عالميا بنحو 20 فصيلا تابع له، على الرغم من انتكاساته في سوريا والعراق.
ويحذر المسؤولون الأمريكيون من احتمالية أن يتمكن داعش من استعادة نفوذه المفقود في بعض المناطق، مثل العراق خاصة بعد انسحاب القوات الأمريكية منها بشكل كبير.
من جانبها، قدرت وزارة الخزانة الأمريكية احتياطيات التنظيم بنحو 300 مليون دولار، بينما أعلنت الأمم المتحدة أنها تقدر بـ 100 مليون دولار على الأقل.
وتزايد عدد الهجمات التي تبناها تنظيم داعش في سوريا والعراق وخارجها على مدار الأشهر القليلة الماضية، كما يعمل التنظيم على تحرير الآلاف من عناصره المتواجدين مع عائلاتهم في مراكز اعتقال بسوريا.
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