أخبار اليمن : جريح في صعدة وخروقات مستمرة بالحديدة

جريح في صعدة وخروقات مستمرة بالحديدةاستمرت قوى العدوان في ارتكاب الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أصيب مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 106 خروقات بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح وتحليق أربع طائرات تجسسية في أجواء الدريهمي والفازة، و 21 خرقاً بقصف مدفعي و28 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارتين على مديرية الظاهر ومنطقة الفرع بمديرية كتاف.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظ حجة، وغارتين على المهاشمة بمديرية خب والشعف محافظة الجوف.

وذكر المصدر أن الطيران استهدف بعشر غارات مديرية رحب وشن سبع غارات على مديريات مدغل ومجزر وصرواح بمحافظة مأرب، كما شن غارة على مجازة في عسير.