أردوغان يستشيط غضبًا.. تركيا منزعجة لاستقالة السراج من رئاسة حكومة الوفاق الليبية

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء تقرير حول اعتزام فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية تقديم استقالته خلال شهر أكتوبر المقبل بعد اتهامه بالخيانة ما أدى لانزعاج تركيا واستياء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت "رويترز" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن إستياءه من اعتزام فايز السراج تقديم الاستقالة الشهر المقبل مؤكدة أن أنقرة قد تجري محادثات مع حكومة الوفاق بشأن هذه المسألة في الأسبوع المقبل.
وأعلن السراج عزمه التنحي بنهاية أكتوبر بزعم تهدئة التوترات السياسية في طرابلس بعد اتهامه بالخيانة وبيع بلاده لتركيا.
وأكدت "رويترز" أن السراج هو رئيس حكومة الوفاق في ليبيا ومقرها طرابلس ، في حين أن شرق ليبيا وجزء كبير من الجنوب تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. قد يؤدي رحيل السراج إلى شجار داخلي بين كبار المسؤولين في حكومة الوفاق.
وأفادت "رويترز" بأن تركيا مولت حكومة الوفاق للدخول فى مواجهة ضد الجيش الوطني الليبي.
وقال مسؤول تركي لـ"رويترز" إن إعلان استقالة السراج هو ثاني مفاجأة لأنقرة في ليبيا في الآونة الأخيرة بعد إعلان وقف إطلاق النار الشهر الماضي.
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