نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية اليونانية: الخيار يعود لتركيا إما حوار أو قائمة عقوبات أوروبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية اليونانية، أن الخيار يعود لتركيا إما حوار مع وقف تصعيد عملي وموضوعي أو قائمة عقوبات أوروبية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، يجب على تركيا أن تدرك أنها ستواجه عواقب لسلوكها الاستفزازي في البحر المتوسط.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن "الخلاف بين بلادنا وتركيا يؤثر على أوروبا بأكملها، ولا ينبغي السماح بتحركات أحادية الجانب في منطقة حدود بحرية متنازع عليها".
وتابع: "لا نتمنى وقوع مواجهة حادة بين أوروبا وتركيا ولكن على الأخيرة أن تدرك أنها ستواجه عواقب لسلوكها الاستفزازي".
ولفت ميتسوتاكيس إلى أن "أوروبا تساند اليونان وقبرص في مواجهة تركيا وأن على أنقرة ألا تغلف دعواتها إلى الحوار بنغمة التهديد".
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