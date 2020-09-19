بالفيديو : هل ستنجح خطة " الضبع " لمواجهة كورونا في الأردن

دوت الخليج :- اثار تصريح مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة عدنان اسحق حول فتح المطارات للسيطرة على الوباء جدلا واسعا .

حيث قال اسحق ان فتح المطارات جاء لخروج الفيروس من الاردن مشبها ذلك بدخول " ضبع " الى المنزل فانه يتم فتح باب المنزل لخروج الضبع وليس اغلاق الباب ، وكذلك تم فتح المطارات لخروج الفيروس .

وانتشر هذا التصريح بشكل كبير في الاردن مستنكرين التشبيه والتصريح الذي ادلى به اسحق .

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