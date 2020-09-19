دوت الخليج :- اثار تصريح مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة عدنان اسحق حول فتح المطارات للسيطرة على الوباء جدلا واسعا .
حيث قال اسحق ان فتح المطارات جاء لخروج الفيروس من الاردن مشبها ذلك بدخول " ضبع " الى المنزل فانه يتم فتح باب المنزل لخروج الضبع وليس اغلاق الباب ، وكذلك تم فتح المطارات لخروج الفيروس .
وانتشر هذا التصريح بشكل كبير في الاردن مستنكرين التشبيه والتصريح الذي ادلى به اسحق .
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالفيديو : هل ستنجح خطة " الضبع " لمواجهة كورونا في الأردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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