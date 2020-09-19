مصر.. السجن لنجلي منتج شهير لإدانتهما بحيازة هيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بمعاقبة نجلى المنتج السينمائي أحمد السبكي كريم وخالد بالسجن المشدد 15 سنة لإدانتهما بحيازة مخدر الهيروين وقضت المحكمة بتغريم كل منهما 50 ألف جنيه.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نجلي السبكي عقب حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والممثلة هنا الزاهد، بمعرفة حاجز أمني قريب من محيط منطقة حفل الزفاف بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، حيث أقيم حفل الزفاف.
وبتفتيش السيارة التي كانا يستقلانها عثر على عدة لفافات من مخدر الهيروين.
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