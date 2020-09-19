وسائل إعلام صينية تهدد بمحو رئيسة تايوان من الوجود

وفى مقال افتتاحى بصحيفة "جلوبال تايمز" التابعة للحكومة الصينية، قالت إن التدريبات العسكرية الحالية التى يجريها جي التحرير الشعبى فى المضيق وحوله "ليست تحذيرية، ولكنها بروفة للاستيلاء على تايوان".

وجاء فى المقال الافتتاحى، أن الصين "عاقدة العزم على اللجوء إلى الوسائل الضرورية، بما فى ذلك الخيارات العسكرية"، لمنع الولايات المتحدة وتايوان من تعزيز العلاقات بينهما.

كما حذرت الصحيفة فى تغريدة من أنه إذا ما انتهكت تايبيه القانون الصينى لمناهضة الانفصال الصادر عام 2005، فإن "حرباً سوف تندلع وسوف يتم محو رئيسة تايوان تساى إنج-وين، من الوجود".