معهد ألمانى : التصريح بلقاحات كورونا سيكون فى نهاية 2020

وفى تصريحات لمحطتى "آر تى إل" و"إن تى فى" الألمانيتين، قال رئيس المعهد، كلاوس سيخوتك، إن 9 لقاحات مرشحة حاليًا فى المرحلة السريرية النهائية الثالثة، مضيفًا أنه بالرغم من أن مسألة تحديد وقت معين هو مجرد تكهن، لكن دعونا نتوقع أن يكون الموافقات الأولى فى نهاية هذا العام أو مع بداية العام المقبل"، ويتبنى المعهد هذا التوقع منذ فترة طويلة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أوضح سيخوتك، أنه حتى إذا تمت الموافقة على لقاحات فى هذا الوقت، فسوف يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يتوفر اللقاح فى جميع أنحاء ألمانيا، مشيرًا إلى أن الأمر سيعود بعد ذلك إلى معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض، ليقرر أى مجموعات سكانية يجب تطعيمها أولاً فى ألمانيا.

وتابع: "أعتقد أن الأمر سيستغرق بضعة أشهر أخرى العام المقبل، قبل أن نتمكن من التحدث عن التوافر على الصعيد الوطنى، وعلى الصعيد العالمى قد يستغرق ذلك معظم العام المقبل، إن لم يكن كل العام المقبل".

ويتوقع رئيس المعهد أن يكون هناك استعداد كبير لدى المواطنين فى ألمانيا لتلقى لقاح مضاد لكورونا، وقال: "أعتقد أن الناس يرون ضرورة كبيرة للقاحات، يمكننا أن نرى ذلك فى معهد باول إرليش من حقيقة أنه فى بداية التجارب السريرية الأولى كان لدينا الكثير من الاستفسارات عن التطوع للمشاركة فى التجارب السريرية الأولى".

ويؤيد المعهد الالتزام بنفس المعايير التى تُمارس كالمعتاد عند الموافقة على لقاح جديد، وقال: "لن يكون هناك تنازلات"، موضحًا أن البيانات الأولى عن الفعالية ستكون متاحة عند الموافقة، بما فى ذلك معلومات عن ضمانات متوسطة الأجل.

وأضاف سيخوتك: "بالطبع ليس لدينا صورة كاملة، لن يحدث ذلك إلا بعد نشر التطعيم على نطاق واسع، لذلك من المحتمل أن نضطر إلى اللجوء إلى الموافقة بشروط من أجل جمع المزيد من البيانات أثناء تقديم التطعيم".