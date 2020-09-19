أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت عن تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الصحة الكويتية إن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد وصل إلى 99.049 حالة. وتابعت صحة الكويت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة ليصل إجمالي المتوفين إلى 581 حالة كما تم تسجيل 722 حالة شفاء جديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلال 24 ساعة.. الكويت حالة وفاة و521 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.