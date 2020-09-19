رجل أعمال سعودي: مصر أبهرت العالم بإلانجازات على مدى 6 سنوات

أشاد رجل الأعمال السعودى سهيل بن بكر الطيار، بالإنجازات التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتم على قدم وساق ، لافتًا إلى أن الإنجازات التى تحققت فى الـ 6 سنوات الأخيرة تلامس السماء فى كافة القطاعات سواء مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم والنقل والسياحة والتضامن الإجتماعي وأيضًا على مستوى العلاقات الخارجية.

وأوضح "الطيار"، فى تصريحات لـ " دوت الخليج"، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على جميع الأصعدة، وأولت اهتماما كبيرًا بالاقتصاد بخطوات واسعة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذى اشعر المواطن بفارق كبير وأثمر عن توفير فرص عمل للشباب وكسر أرقام البطالة، فضلًا عن المضي قدما فى تنفيذ مشروعات تنموية ساهمت فى تغيير واقع مصر للأفضل.

وأشاد بالجهود التي بُذلت من أجل تحسين رقعة الاستثمار بإصدار قوانين تحفظ حق المستثمر، إضافة إلى توفير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف" رجل الأعمال السعودى"، أن حالة الإستقرار التى تسود مصر حاليًا ساهمت فى تعافى قطاعى السياحة والإستثمار، موضحًا أن الجهود التى قادتها مصر مؤخرًا برفع مستوى التسليح وتنويعه جاء بمثابة رسائل مزدوجة منها توفير ما يحقق الأمن والسلم للبلاد، وأيضًا رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من مصر وجيشها وشعبها.

وأشار"رجل الأعمال السعودي"، إلى أن قطاعى الصحة والتعليم حظيا باهتمام بالغ من شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، فنجد اهتمامه بمكافحة الأمراض المتوطنة كـ فيروس سي، وغيرها من الأمراض السريرية فضلا عن التطوير الشامل للتأمين الصحي، وعلى جانب أخر، تطوير العملية التعليمية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل.