الجيش اللبناني يعثر على مفرقعات مخزنة بمرفأ بيروت

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن العثور على 1320 كيلوجرام من المفرقعات مخزنة في أحد العنابر.

جاء ذلك خلال أعمال الكشف والمسح التي تجريها وحدت الجيش المختلفة في مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي ضربه وأسفر عن إصابة الآلاف.

ونشرت قيادة الجيش في حسابها على موقع "تويتر"، صورا لما تم العثور عليه في مرفأ بيروت، وهي 1320 كيلوغراما من المفرقعات مخزنة في 120 علبة كرتونية بأحد العنابر.

وأكدت القيادة أنه على الفور قامت عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تمّ تلفها والتخلص منها في حقول تابعة للجيش.