أول دولة عربية تقدم لقاحا ضد فيروس كورونا

تلقى وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبدالرحمن بن محمد العويس، السبت، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد -19، وذلك تماشيا من خطة الوزارة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، والتي تضمن تقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول.

وتعليقا له عقب تلقيه اللقاح فقد أوضح الوزير الإماراتي قائلا :إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

كما أكد وزير الصحة الإماراتي أن اللقاح يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة.

وأوضح وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي أن "اللقاح آمن وفعال وسيسهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح وذلك وفق ماذكرته وكالة الأنباء الإماراتية وام .

يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول؛ بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.