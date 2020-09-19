"بصليب وسباب".. العلاقات بين تركيا واليونان تشتعل مجددا في المتوسط

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واليوم، أعلنت السلطات التركية ا إنذارًا بحريًا جديدًا "نافتكس" في البحر المتوسط، وقالت ان سفينة بربروس خير الدين باشا التركية ستواصل أعمالها حتى يوم 18 أكتوبر المقبل.
وستجري بربروس خير الدين باشا أنشطة التنقيب والدراسات والأبحاث السيزمية في المنطقة المعلنة، قبالة قبرص في شرق البحر الأبيض المتوسط، بصحبة سفن تحمل اسم «تانوكس - 1» و«أبولو مون».
وهنلك تنبوات بتصعيد للتوارات بين اثينا وانقرة بعد أن أقامت الإدارة اليونانية صليبًا عملاقًا في إحدى القرى الحدودية مع تركيا، بحيث يظهر للعين من داخل الجانب التركي.
وشارك أهل القرية في احتفال تدشين الصليب برفقة صلاة الكهنة. وتم وضع الصليب في منار ليكون مرئيًا من تركيا، وذلك في حفل حضره عسكريون ومسؤولون بالمنطقة.
وإلى جانب الصليب، سبت احدى الصحف اليونانية الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، بلفظ مشين.
وأثارت صحيفة «ديمقراطيا» اليونانية ضجة كبرى بعد أن عنونت عددها الصادر أول أمس باللغة التركية قائلة «السيد أردوغان.. انكح نفسك»، وذلك ردًا على التهديدات التركية المستمرة لليونان.
وردا على الإهانة، استدعت الخارجية التركية سفير أثينا لدى أنقرة، ووصفت الواقعة بالانحطاط الأخلاقي
وتشهد العلاقات بين تركيا واليونان، مناوشات عنيفة، بالتزامن مع محاولات تركيا المساس بالحقوق اليونانية في شرق المتوسط.
ودخلت فرنسا علي خط الأزمة بعد اتهامها انقرة بانتهاك القانون الدولي وطالبت بمعاقبة تركيا من قبل الاتحاد الأوروبي وبدأت تحشد لذلك الأمر.
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