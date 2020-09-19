حكومة السودان تبحث مع لجنة الوساطة ترتيبات التوقيع النهائي على اتفاق السلام

وقال محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استعرض الترتيبات الخاصة بما يتعلق بالدعوات التي قدمت إلى رؤساء الدول الافريقية والعربية وممثلي الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي.



وأضاف التعايشي أن الاجتماع ناقش أيضا ضرورة مشاركة ممثلي مناطق النزاعات في النيل الأزرق (جنوب)، وجبال النوبة (جنوب)، ودارفور (غرب)، والمناطق الأخرى في هذا الحدث الذي يمثل مرحلة هامة للغاية في تاريخ السودان وبداية جديدة لمعالجة قضايا الحرب والسلام.



وأوضح أن الوفد الحكومي اطمأن على الترتيبات التي وضعتها لجنة الوساطة، مشيرا إلى أن المشاورات ستتواصل لإعداد المسودة النهائية للاتفاق باللغتين الإنجليزية والعربية، قبل وقت كاف من موعد التوقيع.



وقال الناطق الرسمي باسم وفد حكومة السودان، إن الجهود ستتواصل لإكمال عملية السلام مع بقية الأطراف التي لم تكن جزءا من الإتفاق، مؤكدا توفر الإرادة الشعبية والرسمية والدولية لبناء الدولة المدنية وتحقيق السلام في السودان، وأن السلام سينعكس أمنا واستقرارا على الشعبين في السودان وجنوب السودان.