رئيس الوزراء الإثيوبي يتفقد أعمال مشروع سد كويشا على النيل الأرزق

تفقد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس الجمعة، مشروع كويشا للطاقة الكهرومائية.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" إن قدرة توليد السد تبلغ 2160 ميجاوات ، ويتم بناء المشروع في كويشا بولاية شعوب جنوب البلاد .

ووفقًا لشركة الكهرباء الإثيوبية، اكتمل المشروع الآن بنسبة تزيد على 36٪. كما زار آبي أحمد محطة Gibe III للطاقة الكهرومائية، التي تغطي حاليًا ما يصل إلى 60 ٪ من إمدادات الطاقة في إثيوبيا.

واتفقت إثيوبيا مع شركة ساليني الإيطالية على بناء سد كويشا الواقع على النيل الأزرق، بعد أن أصبح سد جلجل جيبي الثالث الذي يعد أكبر السدود الإثيوبية بعد سد النهضة الإثيوبي، ساري المفعول وبدأ في إنتاج الطاقة الكهربائية.

ويقع سد كويشا في إقليم شعوب جنوبي إثيوبيا المحاذي لكينيا، في منطقة تحمل نفس اسم السد، ومن المقرر أن يولد السد الطاقة الكهرومائية بطاقة إنتاجية تبلغ 2200 ميجاوات بتكلفة 2.5 مليار يورو، ويبني السد الجديد بارتفاع 170 مترًا، على نهر أومو، وسيكون عليه بحيرة مساحتها 6 آلاف مليون متر.