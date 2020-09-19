نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة الإماراتي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" صورة لوزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، وهو يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم اللقاح لفئات محددة من خط الدفاع الأول".

ومن جانبه، قال وزير الصحة الإماراتي: "إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم".

وأكد "العويس" أن اللقاح يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة.

وأوضح الوزير أن اللقاح "آمن وفعال" وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح.

