وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن طائرة الشحن الكينية كان على متنها أربعة طيارين وأفراد الطاقم، ولم تسجل أى خسائر بشرية جراء الحادث. وأوضحت الوكالة، أن الطائرة كانت تقلّ شحنة إلى مدينة بلدوينا، لكنها عادت إلى مقديشو عندما واجهت عطلاً فنيًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم طائرة شحن كينية فى مطار مقديشو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.