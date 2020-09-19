إصابات كورونا فى تركيا تتخطى حاجز الـ300 ألف حالة

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الجمعة، تسجيل 1771 حالة إصابة جديدة فى تركيا بفيروس "كورونا"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك من أصل 111113 فحص. وقالت الوزارة فى بيان، إنه "تم تسجيل 1771 حالة جديدة مصابة بالفيروس، لترتفع الحصيلة إلى 299 ألفا و810 حالة".

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