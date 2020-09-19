بإجمالي تخطي 28 ألفاً.. لبنان تعلن تسجيل 779 إصابة جديدة بــ كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 779 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
أوضحت الصحة اللبنانية في تقرير لها اليوم أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن إرتفع لــ 28297 اصابة.
كما افادت الوزارة اللبنانية أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة بعد اصابتهم بــ كوفيد 19 ليرتفع إجمالي الوفيات في الدولة اللبنانية الي 286 حالة .
وتماثل للشفاء خلال الساعات الماضية 449 حالة كانت اصيبت بفيروس كورونا المستجد وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.
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