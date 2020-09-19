سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، 3907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .
وأوضحت الوزارة العراقية في بيان لها اليوم أن إجمالي اصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي اليوم بلغ 315597 حالة في جميع أنحاء البلاد.
كما أعلنت الصحة العراقية في بيانها عن تسجيل 83 حالة وفاة.
وأفادت الوزارة العراقية بأن مجموع الوفيات في العراق بلغ 8491 حالة في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 239549 بعد تسجيل 4235 حالة شفاء اليوم أيضا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 83 حالة وفاة و3907 إصابات.. العراق يعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.