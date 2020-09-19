83 حالة وفاة و3907 إصابات.. العراق يعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، 3907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وأوضحت الوزارة العراقية في بيان لها اليوم أن إجمالي اصابات كورونا في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي اليوم بلغ 315597 حالة في جميع أنحاء البلاد.

كما أعلنت الصحة العراقية في بيانها عن تسجيل 83 حالة وفاة.

وأفادت الوزارة العراقية بأن مجموع الوفيات في العراق بلغ 8491 حالة في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 239549 بعد تسجيل 4235 حالة شفاء اليوم أيضا.