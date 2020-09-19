مع اقتراب الشتاء.. شبح موجة جديدة من كورونا يهدد الصين

اقترب فصل الشتاء، وتتزايد المخاوف لدى الخبراء من أن تواجه الصين موجة ثانية شديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال ووو تسونينو كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن بلاده شهدت بالفعل 4 موجات من عدوى كورونا، موضحا أن الموجة الخامسة كانت ممكنة.

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ونقلت صحيفة "ساوث شاينا مورنينج بوست" عن العالم الصيني قوله إن الموجة الأولى لكورونا كانت منذ بداية تفشي الوباء في ووهان وتمت السيطرة عليها في شهر مارس، بينما شهدت البلاد موجة ثانية محلية نتيجة ظهور إصابات جديدة في شهري إبريل ومايو.

وأوضح أن الموجة الثالثة ضربت البلاد في شهر يونيو عن طريق سوق لبيع المواد الغذائية بالعاصمة بكين، بينما جاءت الموجة الرابعة في صورة حالات متفرقة على مدار شهر يوليو في أماكن مختلفة من الأقاليم الشرقية والشمالية.

وأضاف "باستثناء التفشي الأول في ووهان.. كانت الموجات الأخرى عبارة عن حالات متفرقة تمت السيطرة عليها بشكل فعال".

وأشار العالم الصيني إلى أن بكين تتعرض لضغوط كبيرة للسيطرة على تفشي المرض والحالات القادمة من الخارج.

وشدد علماء الأوبئة على ضرورة اتخاذ تدابير قوية للسيطرة على المرض والوقاية منه خلال فصل الشتاء.

وحذر تشونج نانشان خبير أمراض الجهاز التنفسي من استمرار أزمة فيروس كورونا في الشتاء، مؤكدا أن بكين ستواصل إجراء الفحوصات وتتبع المخالطين مع عزل المرضى ممن لا تظهر عليهم أعراض، حال ظهور أي تفشي محلي آخر.

واستعدادا لفصل الشتاء، كان المركز الصيني للسيطرة على الأمراض قد أعلن توفير بقاح الانفلونزا في بعض المدن قبل نحو شهر من المعتاد، وذلك للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة المزدوجة بالعدوى.

وتعتقد الصين أن نتائج المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس كرونا قد تكون متاحة بنهاية العام الجاري.