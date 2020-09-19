أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، انخفاض مناسيب المياه في النيل وعطبرة، في ظل الفيضانات التي تواجهها البلاد.
وحسب وكالة الانباء السودانية الرسمية، فقد بلغ منسوب النيل الرئيسي اليوم 15.68 سم بانخفاض 6 سم عن الأمس وارتفاع 96 سم عن العام الماضي فيما بلغ منسوب نهر عطبرة اليوم 14.60سم بانخفاض 28 سم عن الامس وارتفاع 52 سم عن العام الماضي.
وأشارت إلى أن الفاصل المداري شمال ولاية البحر الاحمر وشمال مدينة كريمة وشمال الولايات الغربية من المتوقع ان يحافظ على موقعه، فيما توقعت غرفة عمليات الدفاع المدنى بولاية نهر النيل بهدوء الأحوال بكل محليات الولاية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان: انخفاض منسوب النيل وعطبرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.