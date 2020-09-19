بريطانيا تعتزم إعلان "الإغلاق العام المتقطع" لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم السبت، أن بريطانيا قد تواجه إغلاقًا عامًا متقطعًا لمدة 6 أشهر.

وقالت الصحيفة نقلًا عن مصدر حكومي، إن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد يعلن يوم الثلاثاء المقبل عن إغلاق عام في البلاد لمدة أسبوعين مع بدء دخول البلاد في موجة ثانية من فيروس كورونا.

وصرح المصدر بأن بريطانيا يمكن أن تواجه إغلاقًا عامًا قصيرًا وحادًا خلال الستة أشهر المقبلة، حتى يصبح عقار فيروس كورونا جاهزًا لمعالجة المرض القاتل الذي يصيب الجهاز التنفسي.

واقترح أعضاء المجموعة العلمية الاستشارية للطوارئ في بريطانيا استخدام خطة "قاطع التيار" للحد من زيادة أعداد الإصابة بالمرض في البلاد.

وتتلخص استراتيجية "قاطع التيار" في إعلان الحكومة لتدابير الإغلاق العام بشكل متقطع في البلاد وذلك للحد من انتشار الفيروس.

وبحسب الصحيفة، فإنه خلال أسبوعين سيتم إغلاق المطاعم والمباني الترفيهية فيما ستظل المكاتب والمدارس مفتوحة أمام المواطنين.

كما سيخضع 2.3 مليون شخص في بريطانيا تحت إجراءات العزل العام بدءًا من يوم الثلاثاء، بعد الإعلان عن قيود في أجزاء من مدن ميرسيسايد ولانكشاير ووست يوركشاير وميدلاندز.