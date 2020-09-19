وزير الصحة الإماراتي يتلقى أول جرعة من لقاح (سينوفارم)

أبوظبي ـ د ب أ:

تلقى وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس أول جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، بعد أن أجازت الإمارات استخدام اللقاح للأطباء والعاملين في خط الدفاع الأول. وأفادت وزارة الصحة في بيان بأن الوزير تلقى اللقاح “تماشياً مع خطة الوزارة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والتي تتضمن تقديم لقاح كورونا لفئات محددة من خط الدفاع الأول”. وقال العويس: “نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم”.

وبدأت الإمارات تجارب على لقاح لفيروس كورونا منتصف شهر يوليو الماضي، وهو لقاح أنتجته شركة الأدوية الصينية “سينوفارم”، وجرت التجارب بإشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية. واللقاح مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، وتم اختيار الإمارات لإجراء التجارب كونها تضم أكثر من 200 جنسية.