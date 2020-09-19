بيرلو يحسم جدل انضمام سواريز.. ويكشف رفيق رونالدو

قال مدرب يوفنتوس الإيطالي الجديد، أندريا بيرلو، إن فريقه ربما لن يضم لويس سواريز، مهاجم برشلونة الأوروغواياني، رغم خوض اللاعب لاختبارات الجنسية الإيطالية في الأيام الماضية، تمهيدا لانتقاله إلى إيطاليا.

ويستهل بيرلو، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة ماوريتسيو ساري، رغم عدم امتلاكه خبرة تدريبية، مشواره مع يوفنتوس باستضافة سامبدوريا الأحد.

وأشار بيرلو إلى أن يوفنتوس بحاجة إلى مهاجم لكن لا يوجد الوقت الكافي لحصول سواريز على جواز سفر إيطالي، وهو شرط رئيسي للانتقال، لأن النادي لا يستطيع التعاقد مع لاعبين غير أوروبيين إضافيين.

ووصل يوفنتوس إلى الحد الأقصى للاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي بعد ضم البرازيلي أرتور من برشلونة والأميركي ويستون ماكيني، ولن يستطيع التعاقد مع سواريز سوى بعد حصوله على جواز سفر إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وقال بيرلو: "ننتظر الحصول على مهاجم. الوقت لا يزال متاحا في سوق الانتقالات لذا فنحن نتعامل بهدوء وسعادة ولسنا متعجلين".

وأضاف "سواريز سيكون صعبا لأن الأمر يحتاج إلى وقت طويل للحصول على جواز سفر لذا من المرجح ألا نضمه".

وأوضح بيرلو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو والسويدي ديان كولوسيفسكي سيتشاركان مهمة الهجوم ضد سامبدوريا.

وأضاف: "سيبدأ كولوسيفسكي ورونالدو في مركز المهاجم بل سيحاولان التحرك وفقا لما يفعله الآخر. ستكون هناك تغييرات في المراكز للسماح لأكبر عدد من اللاعبين بالوجود في منطقة الجزاء".