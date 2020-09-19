غاريث بيل يعود إلى بيته القديم.. ولا وداع للملكي

أعلن توتنهام الإنجليزي، يوم السبت، عن صفقة مزدوجة من ريال مدريد تتمثل بالتعاقد مع جناحه السابق الويلزي غاريث بيل على سبيل الإعارة ومع الظهير الأيسر الإسباني سيرخيو ريغيلون لمدة خمس سنوات.

ولم يخض بيل في صفوف ريال مدريد سوى مباراة واحدة بعد استئناف الدوري في يونيو الماضي، وسيعود إلى ناديه السابق الذي دافع عن ألوانه من 2007 إلى 2013 قبل الانتقال إلى مدريد مقابل صفقة بلغت 100 مليون يورو حيث فاز مع ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا أربع مرات (2014 و2016 و2017 و2018)، ومثلها مونديال الأندية (2014 و2016 و2017 و2018)، والكأس السوبر الأوروبية ثلاث مرات (2014 و2016 و2017)، وبطولة اسبانيا مرتين (2017 و2020)، وكأس إسبانيا مرة واحدة (2014)،والكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة (2017).

بيد أن النجم الويلزي لم يكن ضمن مخططات مدرب "الملكي" الفرنسي زين الدين زيدان الذي حاول التخلي عنه مطلع الموسم الماضي إلى أحد أندية الدوري الصيني، لكن الصفقة ألغيت في اللحظة الأخيرة.

ونشر بيل تغريدة على حسابه في تويتر: "أنا عدت" وأرفق معها صورة بقميص توتنهام، فيما تجاهل توجيه أي رسائل إلى نادية ريال مدريد "الملكي".

أما ريغيلون فلعب على سبيل الإعارة من ريال مدريد في صفوف إشبيلية، وساهم بإحرازه الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وقد وقع عقدا حتى 2025 مقابل 35 مليون يورو.

وكان ريغيلون الثالث في الترتيب في مركزه في ريال مدريد بعد البرازيلي مارسيلو والفرنسي فيرلان مندي. وسبق للنادي اللندني أن حصل على خدمات لاعب الوسط الدانماركي بيار اميل هويبرغ من ساوثهامبتون والظهير الأيمن مات دوهيرتي من ولفرهامبتون.